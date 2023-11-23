500 тысяч доз вакцины против кори привезли в Алматы

Полмиллиона доз вакцины против кори завезли в Казахстан, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в министерстве здравоохранения РК, в Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита в количестве 500 тысяч доз, для проведения дополнительной массовой иммунизации.