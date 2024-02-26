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Мизулина: у Моргенштерна нет ограничений на возвращение в Россию

Мизулина: у Моргенштерна нет ограничений на возвращение в Россию

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) может спокойно вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Врет, специально заманивает, тут арестуют!
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15 час.
Sergiy Che
Кому он на х... сдался... Разве что военкомату. если ишшо не служил...)))
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14 час.

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