Мизулина: у Моргенштерна нет ограничений на возвращение в Россию

Рэпер Моргенштерн* (настоящее имя — Алишер Моргенштерн*) может спокойно вернуться в Россию. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.