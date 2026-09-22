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Царьград

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Минск примет антитеррористический форум СНГ и ШОС 7-8 октября

Минск примет антитеррористический форум СНГ и ШОС 7-8 октября

7-8 октября в Минске пройдет контртеррористический форум СНГ и ШОС. Мероприятие включает конференцию по противодействию терроризму и учения сил специального назначения, с участием 28 стран и 10 международных организаций.

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