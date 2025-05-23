Результаты ОГЭ 2025 по английскому языку: когда и где узнать итоги экзамена Ирина Валькова22 мая 2025 года стали известны даты завершения и публикации результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) по английскому языку.
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