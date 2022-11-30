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Украинцы вышли с антироссийскими лозунгами на встречу с Дедом Морозом в Берлине

Украинцы вышли с антироссийскими лозунгами на встречу с Дедом Морозом в Берлине

Предновогоднее мероприятие у Русского дома в Берлине попытались сорвать украинские активисты. Во вторник, 29 ноября, десятки взрослых и детей собрались у Русского дома в Берлине, чтобы встретить прибывших из Великого Устюга Деда Мороза и Снегурочку.

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