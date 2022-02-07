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Россия возглавила общий медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Утром в понедельник, 7 февраля, стало известно, что сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине и возглавила общий олимпийский медальный зачет.

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