Samsung прекращает производство памяти MLC NAND, смещая фокус на TLC** Sam...

Samsung прекращает производство памяти MLC NAND, смещая фокус на TLCSamsung Electronics, один из крупнейших производителей чипов памяти, по сообщениям, готовится прекратить производство флеш-памяти типа Multi-Level Cell (MLC) NAND.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)