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**Samsung прекращает производство памяти MLC NAND, смещая фокус на TLC** Sam...

Samsung прекращает производство памяти MLC NAND, смещая фокус на TLCSamsung Electronics, один из крупнейших производителей чипов памяти, по сообщениям, готовится прекратить производство флеш-памяти типа Multi-Level Cell (MLC) NAND.

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