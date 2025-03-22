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Шойгу: Россия ждет Вучича в Москве для участия в праздновании 80-летия Победы

Шойгу: Россия ждет Вучича в Москве для участия в праздновании 80-летия Победы

Президента Сербии Александара Вучича ждут в Москве 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным, передает ТАСС.

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