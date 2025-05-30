«Сказали родным, что будут собирать чемоданы в поездку, но вместо этого совершили двойной суицид»: стали известны итоги расследования уголовного дела о самоубийстве сестер-близнецов в Омске.
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«Сказали родным, что будут собирать чемоданы в поездку, но вместо этого совершили двойной суицид»: стали известны итоги расследования уголовного дела о самоубийстве сестер-близнецов в Омске.