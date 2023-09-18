Когда дни становятся короче, пасмурнее и дождливее, вполне нормально почувствовать спад настроения и энергии - первые признаки осенней хандры.

Хочется завернуться в теплый плед и обложиться шоколадными конфетами.Причины осенней хандры. В первую очередь мы хандрим из-за недостатка солнечного света, который побуждает организм на выработку гормонов хорошего настроения - серотонина и дофамина.
Хочется завернуться в теплый плед и обложиться шоколадными конфетами.Причины осенней хандры. В первую очередь мы хандрим из-за недостатка солнечного света, который побуждает организм на выработку гормонов хорошего настроения - серотонина и дофамина.
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