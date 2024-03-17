Асафов: На выборах в Москве отмечена беспрецедентная активность избирателей

Сегодня проходит завершающий, третий день голосования Как рассказал журналистам Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москвы, в столице зафиксирована рекордно высокая активность избирателей после первых двух дней голосования на выборах президента РФ.