Глава ЦРПТ Дубин заявил, что вейпы в первом квартале 2024 года подешевели на 6%

А сигареты практически не изменились в цене Согласно информации, предоставленной председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаилом Дубиным, в первом квартале текущего года цены на сигареты в России практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии