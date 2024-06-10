Глава ЦРПТ Дубин заявил, что вейпы в первом квартале 2024 года подешевели на 6%

А сигареты практически не изменились в цене Согласно информации, предоставленной председателем совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаилом Дубиным, в первом квартале текущего года цены на сигареты в России практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом.