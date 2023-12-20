Трамп пообещал, что детей не придется возить в школу на броневике

Преступность в США слишком разгулялась, заявил экс-президент страны Дональд Трамп. Он пообещал, что изменит ситуацию в случае своего переизбрания, и родителям больше не придется отправлять детей в школу на броневике.
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