Попавший под обстрел в ДНР военкор Ивлиев лишился руки

Журналист вышел на связь из больницы и рассказал о своём состоянии.Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, попавший вместе с коллегами под обстрел ВСУ в посёлке Гольмовский на территории ДНР, выжил, но лишился руки.