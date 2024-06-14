Попавший под обстрел в ДНР военкор Ивлиев лишился руки

Журналист вышел на связь из больницы и рассказал о своём состоянии.Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, попавший вместе с коллегами под обстрел ВСУ в посёлке Гольмовский на территории ДНР, выжил, но лишился руки.
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