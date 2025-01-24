Реал Сосьедад – ПАОК – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига Европы УЕФА, 30 января 2025

В четверг, 30 января, сыграют Реал Сосьедад и ПАОК в матче 8 тура Лиги Европы УЕФА. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.