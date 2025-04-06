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Царьград

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Штормы и наводнения в США: число жертв выросло до 12 человек.

Штормы и наводнения в США: число жертв выросло до 12 человек.

Стихийные бедствия на территории США привели к гибели 12 человек с прошлой среды. Наибольшие потери от штормов и торнадо зафиксированы в Кентукки, Арканзасе и Теннесси.

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