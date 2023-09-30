Роспотребнадзор сообщает о жалобах на СДЭК и ничего не может поделать

Люди жалуются на задержку доставки и потерю посылок.На официальном сайте Роспотребнадзора по городу Москва появилось сообщение о многочисленных жалобах граждан на задержку и потерю посылок курьерской компанией СДЭК, однако, госструктура ничего в этом случае поделать не может.