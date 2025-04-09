Показаны кадры уничтожения минометного расчета ВСУ в Харьковской области

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения минометного расчета подразделения ВСУ на замаскированной огневой позиции в зоне проведения специальной военной операции на территории Харьковской области.
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