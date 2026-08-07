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Дмитриев объяснил рекордный рейтинг АдГ в Германии пробуждением избирателей

Дмитриев объяснил рекордный рейтинг АдГ в Германии пробуждением избирателей

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал рост популярности немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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