«Лето в Москве»: на столичных причалах проведут бесплатные спортивные тренировки

На каких причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные» С 2 июля стартуют занятия проекта “Спортивные выходные” от Департамента спорта Москвы и центров госуслуг “Мои документы” на причалах рек столицы в рамках фестиваля “Лето в Москве.
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