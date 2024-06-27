«Лето в Москве»: на столичных причалах проведут бесплатные спортивные тренировки

На каких причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные» С 2 июля стартуют занятия проекта “Спортивные выходные” от Департамента спорта Москвы и центров госуслуг “Мои документы” на причалах рек столицы в рамках фестиваля “Лето в Москве.