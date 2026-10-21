В специальную базу данных для постоянного контроля начали вносить вносит гадалок, колдунов, проституток, их клиентов и близких в МВД Таджикистана, об этом 21 октября сообщила пресс-служба ведомства.
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