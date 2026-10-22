В начале 2026 года Хассабис оценивал сроки создания AGI в 5-10 лет. В феврале на саммите AI Impact Summit в Нью-Дели он сократил прогноз до 5-8 лет, а весной говорил о 2030 годе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым