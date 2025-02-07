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Царьград

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Умер врач и священник Сергей Вогулкин: что о нём известно

Умер врач и священник Сергей Вогулкин: что о нём известно

До того, как посвятить свою жизнь служению Богу, протоиерей более двадцати лет работал хирургом.В Свердловской области ушёл из жизни священник Сергей Вогулкин – в прошлом врач по профессии, ставший затем служителем Русской Православной Церкви.

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