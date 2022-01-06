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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Буянова: «Ребята из сборной Казахстана должны были вылететь в Москву уже сегодня, но аэропорт в Алма-Ате закрыт»

Тренер Елена Буянова рассказала о готовности принять фигуристов из сборной Казахстана в спортивном клубе ЦСКА.

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