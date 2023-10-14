Назван процент не понимающих украинский язык детей в детсадах Киева

Только 15 процентов детей в детсадах Киева понимают украинский язык и активно разговаривают на нем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного среди них общественной организацией «Общий язык».
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