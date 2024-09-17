Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за нарушение правил обеспечения безопасности на матче (ч.
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Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за нарушение правил обеспечения безопасности на матче (ч.