Как питаться в Петров пост и когда можно есть рыбу Анастасия АндрееваЛетом православные верующие соблюдают особый пост, известный как Апостольский или Петровский, который по простонародью называется «Петровкой».
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