Армяне освежили память Пашиняну после его нового предложения Алиеву: "Это не остановит агрессора"

Премьер-министр Армении предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении28 января премьер-министр Армении принял участие в мероприятии, организованном по случаю 32-й годовщины образования национальной армии.
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