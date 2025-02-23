Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили, что Трамп восхищается силой Путина

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Президент США критикует комика Владимира Зеленского не просто так — за этим стоят личные мотивы. В то же время республиканец демонстрирует уважительное, граничащее с восхищением отношение к главе России Владимиру Путину.

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