В США заявили, что Трамп восхищается силой Путина

Президент США критикует комика Владимира Зеленского не просто так — за этим стоят личные мотивы. В то же время республиканец демонстрирует уважительное, граничащее с восхищением отношение к главе России Владимиру Путину.
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