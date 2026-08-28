Стрижка «Бабочка» 2026: почему самая популярная прическа прошлого сезона становится ещё лучше

Стрижка «Бабочка» (Butterfly Cut) возвращается на авансцену модных тенденций осени 2026, но не в том виде, в котором она покорила подиумы и социальные сети годом ранее.
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