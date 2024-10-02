Министр Дегтярев: экипаж севшего в Минводах лайнера действовал профессионально

Экипаж воздушного судна с российской делегацией, возглавляемой вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, продемонстрировал профессионализм при аварийной посадке в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии