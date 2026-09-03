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Психолог Макарова призвала не ругать школьников за двойки

Психолог Макарова призвала не ругать школьников за двойки

Детский психолог Кира Макарова посоветовала родителям воспринимать двойку как сигнал, что ребенку нужна помощь, а не как повод для конфликта.

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