«Шойгу выживает». Белоусов раскроет Путину всю правду о ситуации в МО РФ: грядет судьбоносная встреча

александр петров

Все это конечно хорошо. Однако, что бы в корне изменилась ситуация в стране и в целом, нужно принимать для этого законы! А кто их будет менять, ась?? Да все те же 3 долларовых миллиардера и 200 миллионеров которые засели в Гос.дупе!! Нужно распустить дупу, изменить избирательное законодательство и провести досрочные выборы. Без "партейных списочков", где за каждого кандидата должно проголосовать 50% + 1 голос от общего числа избирателей!! И я Вас уверяю, 90% нонешних депутатов в дупе не окажется! В свою очередь откроется не паханное поле для работы структуры Бастрыкина в отношении "бывших" и их домочадцев! В стране дел полно, особенно в законодательстве, где законы принимались в пользу "нужных людей" наших избранных, чей интерес они и защищали всё это время. Будем надеяться на лучшее!!