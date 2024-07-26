Автор: Олег КомсомольскийПо данным инсайдеров, в Минобороны России подходит к концу проведение полного аудита, итоги которого будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.
«Шойгу выживает». Белоусов раскроет Путину всю правду о ситуации в МО РФ: грядет судьбоносная встреча
Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
александр петров
Все это конечно хорошо. Однако, что бы в корне изменилась ситуация в стране и в целом, нужно принимать для этого законы! А кто их будет менять, ась?? Да все те же 3 долларовых миллиардера и 200 миллионеров которые засели в Гос.дупе!! Нужно распустить дупу, изменить избирательное законодательство и провести досрочные выборы. Без "партейных списочков", где за каждого кандидата должно проголосовать 50% + 1 голос от общего числа избирателей!! И я Вас уверяю, 90% нонешних депутатов в дупе не окажется! В свою очередь откроется не паханное поле для работы структуры Бастрыкина в отношении "бывших" и их домочадцев! В стране дел полно, особенно в законодательстве, где законы принимались в пользу "нужных людей" наших избранных, чей интерес они и защищали всё это время. Будем надеяться на лучшее!!
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16 час.
Валерий Вадимов
система сгнила от верха и до низа..в принципе такая и строилась..на коррупции и мздоимстве..и нечего удивляться..каков поп,таков и приход,никто тне верит в плохих бояр и доброго царя...Нургалиева на новую должность...это тот,который издал приказ-искоренить за месяц коррупцию в рядах мвд?Искоренил?Пока взяточники и дураки во власти,народ так и будет прозябать в своей спячке
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15 час.
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