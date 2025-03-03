В Смоленске прооперировали сову Дуню (фото)

Рыжий также активно идет на поправку В приюте «Верность» совы Дуня и Рыжий активно восстанавливаются – первая успешно перенесла ампутацию крыла, а второй почти полностью избавился от комков клея в пищеварительной системе.
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