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Астраханцев предупреждают о временных отключениях теле и радиоэфира

Астраханцев предупреждают о временных отключениях теле и радиоэфира

С 29 июля по 2 августа и с 5 августа по 9 августа с 8 до 18 часов. Астраханское подразделение Российской телевизионной и радиовещательной сети предупреждает местных жителей о временных отключениях теле-радиосигнала.

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