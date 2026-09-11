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ИА Регнум

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В Волгограде при ракетной атаке ВСУ поврежден дом, пострадали два человека

В Волгограде при ракетной атаке ВСУ поврежден дом, пострадали два человека

Волгоградская область ночью 11 сентября подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. В Волгограде был поврежден многоквартирный дом, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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