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Компания "ВБ Девелопмент" подала иск к Владиславу Бакальчуку на 37,09 миллиарда рублей

Компания "ВБ Девелопмент" подала иск к Владиславу Бакальчуку на 37,09 миллиарда рублей

Компания "ВБ Девелопмент" подала иск к Владиславу Бакальчуку на сумму 37,09 миллиарда рублей. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, 100% акций компании принадлежат самому Бакальчуку, который ранее утверждал, что это бизнес-подразделение его компании Wildberries.

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