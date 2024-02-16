Сергей Марков: «Такие люди могли усилить российскую власть, но вместо этого заключили сделку с дьяволом»

Алексей Навальный* умер в тюрьме в Ямало-Ненецком автономном округе. По информации, распространенной федеральной тюрьмой, ему стало плохо во время прогулки, быстро приехала скорая помощь, но спасти пациента не смогла.
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