Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о нехватке кислорода для больных COVID-19

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в некоторых городах страны не могут рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста числа больных коронавирусом.
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в некоторых городах страны не могут рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста числа больных коронавирусом.
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