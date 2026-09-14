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Газета.ру

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МИД КНР отрицает передачу снимков Ирану перед ударом по базе США

МИД КНР отрицает передачу снимков Ирану перед ударом по базе США

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал «необоснованными» данные СМИ о том, что Пекин передал спутниковые снимки Ирану перед нанесением ракетного удара по базе США в Иордании.

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