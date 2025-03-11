ВП

Валерий Путря

Какая разница, кто насверлит этой макаке дырок в затылке - наглоскунсы, или янкесы? Спишут всё на Петрова с Башировым, и к гадалке не ходи! Жаль одно - это кровавое чмо в любом слуае не доживет до суда и заслуженной им петли на фонарном столбе, что напротив ОП , на Банковой.