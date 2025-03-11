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Царьград

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Кто первым ликвидирует Зеленского - британский или американский спецназ?

Кто первым ликвидирует Зеленского - британский или американский спецназ?

Если верить слухам, приходящим из Киева, главе киевского режима Зеленскому не позавидовать. А всё из-за того, что основу его личной охраны давно составляют не украинцы, а якобы бойцы британских спецслужб.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Какая разница, кто насверлит этой макаке дырок в затылке - наглоскунсы, или янкесы? Спишут всё на Петрова с Башировым, и к гадалке не ходи! Жаль одно - это кровавое чмо в любом слуае не доживет до суда и заслуженной им петли на фонарном столбе, что напротив ОП , на Банковой.
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