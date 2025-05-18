ИА "Русский ГУП Продакшн" В Пятигорске суд приговорил высокопоставленного прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,6 годам лишения свободы.
Прокурор Авакян, надругавшийся над сотрудницей прямо в служебном кабинете, в суде отделался легким испугом
Комментарии
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О
Он
Интересно какие выводы в отношении руководства прокуратуры и увольнения потерпевшей по этому поводу сделал генеральный прокурор и почему не восстановил ее на работе? Или он тоже покрывает своих руководителей?
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20 час.
виктор матвеев
Русские бесправны перед чурками.
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20 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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15 час.
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