"Зеркало недели": в Херсоне прозвучали взрывы

В Херсоне прозвучали взрывы. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели". При этом воздушную тревогу украинские власти объявили только на территории контролируемых Киевом частей Донецкой народной республики и Запорожской области.
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