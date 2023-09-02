Военное обозрение

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Украинские морские безэкипажные катера уничтожены при попытке атаки Крымского моста

Украинские морские безэкипажные катера уничтожены при попытке атаки Крымского моста

Киевская хунта не оставляет попыток уничтожить Крымский мост, очередная атака на сооружение была предпринята в ночь с пятницы на субботу.

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