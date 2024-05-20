Сергей Семак стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за первый квартал 2024 года

Десятая позиция у Ильзата Ахметова Издание «Петербургский дневник» и аналитическая система «Медиалогия» определили, каких деятелей и спорта из Северной столицы чаще всего цитировали средства массовой информации в первом квартале нынешнего года.
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