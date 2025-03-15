Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай, Ton взлетел

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай после решения суда. Ранее, в августе 2024 года, он был задержан в парижском аэропорту и содержался под арестом несколько дней.
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