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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ли заработает в «Амуре» около 24 млн рублей в этом сезоне, в следующем – 30 млн, в сезоне-2025/26 – 35 («Хайруллин Live»)

26-летний защитник на днях заключил новое соглашение с дальневосточным клубом. «Амур» подписал новый контракт с защитником Кэмероном Ли на очень выгодных условиях.

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