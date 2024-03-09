РФ потребует от Украины возместить все затраты на восстановление Крымского моста

Silver Kont А чем хохлы будут расплачиваться? Если только почками, которые будут продавать на Западе....

александр муравьев Это надо в очередь становиться. Западу хохлы должны столько вовек не расплатиться. Крым триллионный иск пода. Теперь за это. Так, разве что для самоудовлетворения.