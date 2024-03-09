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РФ потребует от Украины возместить все затраты на восстановление Крымского моста

РФ потребует от Украины возместить все затраты на восстановление Крымского моста

Российская Федерация потребует от Киева возместить все затраты на восстановление Крымского моста. Об этом информирует ТАСС.

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Комментарии
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Silver Kont
А чем хохлы будут расплачиваться? Если только почками, которые будут продавать на Западе....
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6 час.
александр муравьев
Это надо в очередь становиться. Западу хохлы должны столько вовек не расплатиться. Крым триллионный иск пода. Теперь за это. Так, разве что для самоудовлетворения.
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6 час.
ИГ
Ирина Галивец
Дальше болтовни не пойдёт! А главное, что запад и хохлы это знают, поэтому и кошмарят мост, все области уже.
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5 час.

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