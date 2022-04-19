Калужский завод Peugeot, Citroen и Mitsubishi встал из-за санкций

Автоконцерн Stellantis приостановил производство в Калуге, объявили в пресс-службе компании. "Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге.
Автоконцерн Stellantis приостановил производство в Калуге, объявили в пресс-службе компании. "Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге.
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