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Калужский завод Peugeot, Citroen и Mitsubishi встал из-за санкций

Калужский завод Peugeot, Citroen и Mitsubishi встал из-за санкций

Автоконцерн Stellantis приостановил производство в Калуге, объявили в пресс-службе компании. "Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге.

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