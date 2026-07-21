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11 миллиардов лет назад Млечный Путь мог перевернуться после столкновения с другой галактикой: астрономы нашли новые доказательства древней катастрофы

11 миллиардов лет назад Млечный Путь мог перевернуться после столкновения с другой галактикой: астрономы нашли новые доказательства древней катастрофы

Перевернуться на 90 градусовАстрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили новые свидетельства того, что около 10–11 млрд лет назад Млечный Путь пережил грандиозное столкновение с другой галактикой.

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